Maroc: nouvelle baisse des prix des carburants (PHOTO)

Le prix du carburant a enregistré une nouvelle baisse ce 29 juillet. Le prix du gazoil est passé en dessous des 15 dirhams dans les stations-service du Royaume.

Bien qu’il s’agisse d’une « petite » baisse, cela veut dire que l’on en a plus pour son argent. Après avoir atteint des records jamais vus auparavant (plus de 15 dh/L pour les deux carburants), le prix à la pompe est de 14,89 dh/L pour le diesel et 15,43 dh/L pour l’essence à certains endroits.

Sur ce sujet, le Secrétaire général du Syndicat National des Industries du Pétrole et du Gaz (SNIPG), affilié à la Confédération Démocratique du Travail (CDT), El Houcine El Yamani, nous a indiqué que cette baisse était attendue. Toutefois, il a pointé du doigt « l’absurdité » de l’évolution de ces prix, du fait qu’ils changent tous les 16 et 29 du mois, ce qui « est contraire à la loi de la compétitivité », surtout que l’on parle de pratiques d’avant la libéralisation du secteur.

A.O.