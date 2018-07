Maroc: nouveau report du procès de “moul 17 milliards”

Il s’agit de Zine El Abidine Houasli, député istiqlalien et ex-président de la Commune de Had Soualem, province d’El Jadida, surnommé “moul 17 milliards”.

Ceci, à tort ou à raison car ce sera à la justice, et à elle seule, de trancher dans cette affaire de corruption et de dilapidations de deniers publics et de séparer le bon grain de l’ivraie, en faveur ou au détriment du mis en cause.

Ce jeudi, la Cour d’appel de Casablanca a décidé le report de cette affaire, qui a fait les choux gras de la presse nationale et interpellé l’opinion publique marocaine, au 16 septembre prochain. La séance d’audition de Houass, détenu en détention, a été reportée pour permettre la convocation de sept témoins qui sont en liberté provisoire.

A rappeler que Zine El Abidine Houasli a été interpellé et incarcéré pour de lourds chefs d’accusation: corruption, dilapidation de biens publics et falsification.

L.A.