Maroc: Mohamed Salah devient la risée de la Toile (PHOTO)

Plusieurs pages des réseaux sociaux ont partagé la photo de l’international égyptien, vedette du club anglais du Liverpool FC, Mohamed Salah, en compagnie de son épouse et de leurs enfants, pendant leurs vacances estivales.

Cette photo montre le footballeur et sa famille au bord de la mer, mais le commentaire accompagnant le cliché, cite…. » Marrakech », ce qui n’a pas manqué de susciter la risée de nombreux internautes. Plusieurs commentaires ont ainsi ironisé sur la photo de Mohamed Salah, lui rafraîchissant la mémoire en rappelant que Marrakech est une ville marocaine qui n’est pas côtière.

Cependant, la revue « Ralia » a pris les choses à cœur et a mené sa petite enquête qui a fini par révéler qu’il s’agit, simplement et malhonnêtement, de photoshop. Alors que de son côté, l’international égyptien a publié la même photo sur son compte Instagram, sans citer le lieu exact au bord où elle a été prise.

Quoi qu’il en soir, rappelons que pour certains pays du Proche-Orient et du Khalij, le Maroc a été connu pendant longtemps sous le nom de Marrakech, et de Fès, encore actuellement, dans le pays de Recep Tayyeb Ertogan!

Quant à la ville ocre de Marrakech, elle est la destination préférée des célébrités du monde, hommes politiques, hommes d’affaires, artistes et footballeurs internationaux comme les Algériens Mehraz, Slimani, entre autres Fennecs, ainsi que du prodige joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe des Bleus, championne du monde, Kylian Mbappé, et de son ami et coéquipier, notre Achraf Hakimi national.

L.A.