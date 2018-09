Maroc: mobilisation pour Mimoun El Oujdi, de nouveau hospitalisé

Pour leur part, les chanteurs populaires Abdel Ali Anouar, Said Senhaji, Younes Boulmani, et Adil Miloudi ont rejoint la liste des artistes participants à la soirée de solidarité initiée par Abdelaziz Stati.

