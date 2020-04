Maroc/météo: les villes où il va pleuvoir à partir de ce samedi

La pluie est de retour dans plusieurs villes du Maroc. Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que des averses orageuses, de fortes rafales de vent et des tempêtes de sable sont prévues à partir de ce samedi.

Notre source a fait savoir que ces averses concerneront les régions du nord, le Rif, le haut et le moyen Atlas. Les villes où il va pleuvoir sont Tanger, Tétouan, Larache, Asilah, Al Hoceima, Fnideq et Mdiq.

Des tempêtes de sable sont également prévues dans les provinces du sud.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 05 avril 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN):

– Passages nuageux denses avec quelques gouttes éparses sur l’Atlas, la Méditerranée et le Rif.

– Temps stable avec peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

– Nuages bas avec brume locale sur les côtes atlantiques.

– Chasses sables par endroits sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sud.

– Vent modéré de secteur nord sur les provinces sud, de secteur ouest sur les plaines nord et centre, de secteur sud sur l’Oriental et le Sud-est.

– Températures minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas et le Rif, 07/12°C sur l’Oriental et les plateaux de phosphates, 10/15°C sur le Nord, le Centre, le Sud-est et le Nord des provinces sud et de 14/20°C sur l’extrême sud-est et le reste des provinces sud.

– Températures maximales de l’ordre de 15/22°c sur l’Atlas, le Rif et le Méditerranée, 22/25°C sur l’Oriental et les côtes atlantiques, 23/29°C sur les plaines intérieures nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’intérieur de Souss, le Sud-est et le Nord-ouest des provinces sud et de 28/34°C sur l’extrême sud-est et le reste des provinces sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.

H.M.