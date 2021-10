Maroc: l’opération de vaccination des élèves se poursuit

Même si la rentrée des classes a eu lieu au Maroc vendredi dernier, 1er octobre, la vaccination des apprenants se poursuit de plus belle. Cette opération est menée de concert par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et par le ministère de la Santé.

Le Site info a constaté de visu que les centres de vaccination continuent à recevoir les écoliers, les collégiens et les lycéens, pendant tous les jours de la semaine, du matin au soir. Ceci, car le Département de Saaid Amzazi a pour objectif d’accélérer le rythme de cette opération vaccinale afin de protéger les apprenants de la propagation et de la transmission de la covid-19. Et, ainsi, garantir le déroulement de l’année scolaire 2021-2022 dans les conditions les meilleures.

L.A.