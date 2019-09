Intérieur: Laftit envisage la création de nouveaux postes

“La mère des ministères” est en train d’envisager la création de nouveaux postes. Elle compte également apporter de grands changements au sein de ses services centraux, selon plusieurs médias nationaux.

Ainsi, il est prévu que le département de Abdelouafi Laftit crée de nouvelles fonctions qui concerneront les wilayas et intéresseront les Régions, et non pas les grandes agglomérations, rapporte le quotidien Al Massae de ce jeudi.

Des secrétaires généraux seraient donc nommés, sous la supervision des gouverneurs et walis. Les missions qui incomberont aux nouveaux promus seraient déterminées par le ministère de l’Intérieur, précise la même source.

L.A.