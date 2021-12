Maroc: l’industrie hôtelière appelle à la rescousse

Les professionnels de l’hôtellerie espèrent que, dans une semaine, les autorités compétentes reviendront sur la décision de suspension des vols de et vers le Maroc. Si cet espoir n’est pas vain, cela coïncidera avec les dates des fêtes de fin d’année. Sinon, ils espèrent être indemnisés pour les lourdes pertes qu’ils vont encore subir, à coup sûr.

A ce sujet, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière a déclaré à Le Site info que la décision soudaine de suspendre les vols, décrétée il y une semaine, a brouillé les cartes des professionnels du secteur et leur a fait subir un véritable choc, du fait de l’annulation de nombreuses réservations de touristes étrangers.

Lahcen Zelmat a également rappelé que l’industrie hôtelière a beaucoup pâti de la pandémie du coronavirus et a lancé un appel afin que les professionnels du secteur soient indemnisés pour les grosses pertes pécuniaires subies. Ceci leur épargnera la faillite et le licenciement des employés, surtout en ces temps où l’on enregistre encore des cas confirmés de covid-19 et que la situation sanitaire n’est pas encore complètement maîtrisée, a-t-il expliqué.

L.A.