Maroc: l’immigration clandestine inquiète l’Espagne

L’immigration clandestine inquiète de plus en plus le voisin espagnol qui reconnait le rôle important du Maroc dans la lutte contre ce phénomène.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a assuré dans une interview avec Radio Cadena ser que le Maroc est “un pays avec lequel nous collaborons dans plusieurs domaines et pour nous il est logiquement un pays essentiel en matière de contrôle de l’immigration”, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya.

Sanchez a par ailleurs indiqué que l’Espagne dont la population est vieillissante a besoin d’une immigration légale et organisée.

La déclaration du chef du gouvernement espagnol intervient au moment où les autorités marocaines dans la région du nord ont multiplié leurs effort en matière de lutte contre l’immigration clandestine.

En effet, face à la montée d’un cran du phénomène, de nombreuses réunions des responsables de la sécurité nationale et de l’administration territoriale ont eu lieu à Tétouan et Tanger durant les deux dernières journées pour coordonner les efforts entre la gendarmerie royale, les forces auxiliaires et la protection civile.

Dans ce sens, de nombreux responsables ont été critiqués pour leur négligence dans la surveillance des côtes du nord principale point de départ des tentatives d’immigration clandestine.

A noter que le phénomène a connu un regain d’intérêt des Marocains pour l’immigration clandestine. Hier, des marins espagnols ont secouru un jeune Marocain qui a tenté d’immigrer clandestinement en Espagne à bord d’un petit bateau gonflable.

Hassan Manyani