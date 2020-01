Maroc: l’heure d’été va-t-elle paralyser les établissements scolaires ?

L’heure d’été, durant toute l’année, ne cesse de causer divers problèmes aux Marocains qui désapprouvent cette décision prise par le gouvernement El Othmani. Et cette heure légale est jugée “illégale” par presque toute la population et, surtout, par les élèves et leurs parents, ainsi que par les travailleurs et les fonctionnaires.

Après de nombreuses manifestations contre cette heure d’été, dans différentes villes, après une une chanson d’élèves sur Youtube la décriant, voilà que les réseaux sociaux annoncent une nouvelle manière de s’insurger contre le maintien de GMT+1.

Il s’agit pour les élèves de boycotter leurs établissements scolaires. Et ce, à partir de vendredi prochain. Ainsi, des apprenants se sont échangé une correspondance dont la teneur est: “Vendredi 3 janvier, les élèves marocains ne rejoindront pas leurs cours à cause du débrayage dont la raison est de protester contre cette heure gouvernementale”.

Et afin que tous les élèves soient au courant , ladite correspondance demande à ceux qui l’ont reçue de la partager avec d’autres camarades, connaissances, ainsi qu’avec leurs contacts sur les réseaux sociaux. Et de préciser: “Qui la garde pour lui n’est pas un vrai enfant du peuple”!

Pour rappel , les protestations qu’avaient connues plusieurs villes marocaines contre heure légale “illégale” avaient eu un écho sous l’Hémicycle en novembre dernier. Echo qui a vu un changement d’heure légale… ayant duré un mercredi. Et le lendemain, les choses étaient redevenues comme avant: maintien de l’heure d’été!

D’autre part, il y a de cela quelques semaines, de nombreux internautes avaient exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette heure indue, obligeant les élèves à sortir de chez eux dans le noir. Les parents sont ainsi dans l’obligation d’accompagner leurs enfants jusqu’à leurs établissements scolaires, alors qu’il fait toujours nuit, surtout en hiver.

“Sbal lil” à tous” et bonne et heureuse année!

M.D.