Maroc: l’heure d’été provoque l’indignation de la Toile

“Sbah lil” (bonjour nocturne!). C’est avec ce néologisme qu’un journaliste souhaite ” bonjour” à ses contacts sur Facebook avant de prendre le train chaque matin

Et ce, depuis que le gouvernement El Othmani a imposé “l’heure d’été” comme heure légale durant toute l’année. Une heure légale que des millions de Marocains jugent “illégale, impromptue” et ne causant que de graves désagréments, surtout à nos enfants, écoliers, collégiens, mais aussi aux ouvriers, employés et autres fonctionnaires.

Tous pâtissent de sortir de chez eux le matin, alors qu’il fait encore nuit, même à 8h. Un vrai “sbah lil”, accompagné de nombreux inconvénients qui indignent et indisposent grands et petits.

Aussi, de nombreux internautes, pour la énième fois, ont-il exprimé leur indignation, leur colère et leur “ras-le-bol” à cause du maintien entêté de cette heure “légale illégale”. Sur les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, les récriminations et les protestations ne cessent d’enfler, pointant le chamboulement de leur vie quotidienne et leur rendement dans l’exercice de leurs fonctions, loin d’être optimal comme à l’accoutumée, au temps du retour de GMT, surtout en hiver.

D’autres commentaires expriment la plainte des parents obligés d’envoyer leurs enfants à l’école à une heure indue où il fait encore nuit. Ce qui met ces derniers en danger et des risques d’agression perpétrés par des délinquants, des accros aux psychotropes et autres malfaiteurs sans foi, ni loi. Quant aux enfants qui prennent le transport scolaire, ils baillent et sommeillent pendant le trajet, d’autres dorment carrément, car manquant de sommeil!

Un internaute est allé jusqu’à écrire:” Que Dieu punisse ceux qui avaient osé prendre cette décision inique! Obligeant ainsi nos enfants à rejoindre leurs établissements scolaire dans les ténèbres! Revenez sur cette mesure et décidez le retour à l’heure légale!”.

Un autre internaute a renchéri: “Je dépose mes enfants à l’école dans l’obscurité totale avant d’aller à mon travail! Je porte plainte au Bon Dieu à l’encontre du gouvernement El Othmani!”;

“Sbah lil ” à tous, à la veille du 21 décembre, annonçant le début de la saison hivernale 2019-2020!

Larbi Alaoui