Maroc: levée des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine (PHOTO)

C’est officiel. L’ensemble des restrictions d’accès au territoire marocain appliquées aux voyageurs en provenance de Chine ont été levées.

L’annonce a été faite par l’ambassade du Maroc en Chine. «Depuis le mercredi 5 avril 2023, les restrictions d’accès au territoire du Royaume du Maroc ont été levées pour tous les voyageurs en provenance de la République populaire de Chine», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Rappelons qu’en janvier dernier, les autorités marocaines ont décidé d’interdire l’accès au territoire marocain de tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de Chine afin d’éviter une nouvelle vague de contaminations au covid-19 au Maroc. Pendant cette période, la Chine connaissait, en effet, un rebond épidémique, ce qui a poussé le Royaume à prendre cette décision.

“Cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché”, avait souligné le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

H.M.

Since Wednesday, 5th April 2023, restrictions to accessing The Kingdom of Morocco territory were lifted for all travelers from the People's Republic of China.

自2023年4月5日星期三起,取消对所有来自中华人民共和国的游客进入摩洛哥王国领土的限制。 pic.twitter.com/dL0F9vJYkF

— Morocco in China (@MoroccoinChina) April 7, 2023