Maroc: les vols internationaux vont-ils reprendre le 21 mai ? Une source répond

Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles les vols internationaux de et vers plusieurs pays reprendront dès le 21 mai prochain.

Contactée par Le Site Info, une source informée a balayé toutes ces rumeurs d’un revers de main, affirmant que seules les autorités sont habilitées à prendre une décision dans ce sens.

Notons que le Maroc avait décidé de prolonger la suspension des vols de et vers 54 pays à cause du contexte sanitaire. Selon l’Office national des aéroports, les vols en provenance et à destination des pays mentionnés ci-dessus sont maintenus suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Rappelons que le Royaume avait pris la décision de suspendre ses vols avec la Tunisie, l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la France, l’Espagne.la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït , l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, le Brésil, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Mali, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Libye et l’Inde.

Le Maroc avait pris cette décision dans le cadre des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie.

