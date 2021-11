Maroc: les villes où il va pleuvoir à partir de mardi

Des averses orageuses toucheront plusieurs villes du Maroc à partir de mardi. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que ces pluies sont dues au passage d’une dépression atmosphérique dans le sud de l’Europe, se dirigeant vers le nord du Royaume. Ce qui explique les perturbations météorologiques qui seront enregistrées à partir de ce mardi.

D’après le responsable communication de la météorologie nationale, le ciel sera passagèrement nuageux avec pluies ou ondées éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif occidental et le Saiss. Des formations brumeuses ou bruines locales sont également prévues la matinée sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

Les villes concernées par ces averses sont Rabat, Casablanca, Berrechid, Kénitra, Sidi Kacem, Meknès, Fès, Taza, Ifrane, Béni Mellal, Khénifra, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan, Fnideq, Al Hoceima, Nador, et Oujda.

Voici, par ailleurs, les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 2 novembre 2021 :

Min Max

– Oujda 16 27 – Bouarfa 13 26

– Al Hoceima 18 24

– Tétouan 17 23

– Sebta 14 19 – Mellilia 18 24

– Tanger 15 21

– Kénitra 19 27

– Rabat 18 25

– Casablanca 18 25

– El Jadida 20 25

– Settat 17 26

– Safi 19 23

– Khouribga 15 26

– Béni Mellal 14 26

– Marrakech 16 28 – Meknès 18 26

– Fès 17 26

– Ifrane 07 20 – Taounate 18 24

– Errachidia 15 28

– Ouarzazate 14 29

– Agadir 13 23

– Essaouira 18 23

– Laâyoune 18 30

– Smara 16 29 – Dakhla 19 28 – Aousserd 21 35 – Lagouira 16 28.

H.M.