Maroc: les villes où il va pleuvoir à partir de ce lundi

A partir de ce lundi, des averses orageuses sont prévues dans plusieurs villes du Maroc. Le temps sera assez froid avec gelée locale sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Les pluies et les averses concerneront le Saiss, le Rif, le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda, Tadla, le Moyen Atlas, les côtes et les plaines entre Kenitra et Essaouira, les plateaux de phosphates et le Nord de l’Oriental. Des rafales de vent assez fortes par moments sont également prévues dans le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les côtes Centre.

Les villes où il va pleuvoir sont Rabat, Salé, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Settat, Berrechid, Benguerir, Marrakech, Essaouira, Safi, El Jadida, Témara, Bouznika, Moulay Bousselham, Assilah, Larache, Fès, Meknès, Taza, Sidi Kacem, Tétouan, Tanger, Mdiq, Fnideq, Nador, Al Hoceima et Oujda.

Ces averses devraient se poursuivre jusqu’à lundi prochain.

Par ailleurs, les températures minimales seront de l’ordre de -01/04°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 04/09°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est, 14/20°C sur les provinces Sud et de 09/14°C ailleurs. Les températures maximales seront de l’ordre de 05/13°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saiss et la Méditerranée, 13/18°C sur le Tangérois, les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Oriental et le Sud-Est, 18/23°C sur le Centre, le Souss et l’extrême Sud-Est, 24/32°C sur les provinces Sud.

N.M.