L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion à Rabat entre le ministre et les représentants des syndicats des transporteurs et des professionnels du transport routier.

Les professionnels du transport routier des marchandises ont décidé de suspendre la grève observée depuis dix jours pour demander le relèvement du seuil de tonnage et la réduction des prix du gasoil, a annoncé ce mercredi le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.