Maroc: les tirs de la Marine royale font réagir Moulay Hicham

On le sait, Moulay Hicham suit de près l’actualité de son pays d’origine. Celui-ci connaît, ces derniers temps, plusieurs tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe dont les candidats sont principalement de nationalité marocaine.

Mardi, les éléments de la Marine royale ont ouvert le feu sur une embarcation suspecte conduite par un Espagnol. Les tirs ont été effectués après que cette embarcation de type “Go Fast”, qui transportait plusieurs migrants clandestins marocains, a refusé d’obtempérer aux avertissements. Trois personnes ont été blessées et une femme a été tuée.

Celui que l’on surnomme “le prince rouge” s’est muni de son compte Twitter pour donner son opinion sur le sujet. “L’incident qui a coûté la vie d’au moins une femme marocaine parmi les candidats à l’immigration clandestine au large de M’diq-Fnideq est dramatique. C’est une nouvelle preuve de la crise sociale (que traverse le Maroc, ndlr), (…) Nous assistons à une protestation qui passe de la terre à la mer”, a-t-il écrit.

Et d’ajouter: “Oui, la protection des frontières est un devoir national, et sans aucun doute, la Marine royale a respecté les lois en vigueur, mais il s’agit là d’une intervention militaire dans une action de protestation, d’autant plus que dans le passé il n’y a jamais eu une telle intervention armée contre une embarcation clandestine. Pourquoi cette fois?”, s’interroge Moulay Hicham.

Rappelons qu’une enquête a été ouverte à ce sujet par les autorités compétentes.

Selon une source de Le Site Info, le corps de la victime décédée, née en 1998, se trouve à la morgue de l’hôpital provincial de Mdi’q, en attendant la fin de l’enquête.

Nous avons également appris que A. CH., l’un des blessés, est actuellement à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires sous surveillance de la gendarmerie royale.

S.L.