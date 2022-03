Maroc: les tests de dépistage se feront de manière aléatoire dans les aéroports

L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé, ce mardi 1er mars, un changement dans les conditions d’arrivée des voyageurs sur le territoire marocain.

En effet, les tests de dépistage ne seront plus systématiques. Ils ne concerneront pas tous les voyageurs et les tests antigéniques rapides seront donc effectués de manière aléatoire, a précisé l’ONDA.

Les autres conditions décidées par les autorités compétentes, à la réouverture des frontières, restent inchangées. Elles concernent, a rappelé l’ONDA: la possession d’un pass vaccinal, un test PCR négatif de moins de 48 heures, ainsi qu’une fiche sanitaire du voyageur.

Cette dernière est à télécharger en ligne avant embarquement, mais est également disponible à bord de l’avion. Elle doit comporter l’adresse locale du passager et deux numéros de téléphone qui, si besoin est, permettront sa localisation pendant les dix premiers jours de son arrivée au Maroc.

Pour rappel, aucune condition n’est exigée concernant l’entrée sur le sol national des enfants de moins 6 ans. Mais ce n’est pas le cas pour les enfants de plus de 6 ans et des adolescents de moins de plus de 18 ans.

Pour les plus de 6 ans et les moins de 18 ans, la condition est la présentation de l’attestation d’un PCR négatif du coronavirus de moins de 48 heures.

M.R.