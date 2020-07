Maroc: les salons de coiffure rouvrent enfin leurs portes, mais…

Avec la réouverture des salons de coiffure et de beauté, les clients et les clientes s’y précipitent pour différentes raisons. Pour ceux et celles qui ont été assez patient(e)s, ils peuvent enfin obtenir la coupe ou la coloration de cheveux désirées ou encore se faire chouchouter en bénéficiant de la panoplie de prestations d’esthétiques et de soins. Les salons de coiffure rouvrent enfin leurs portes, mais pas à n’importe quelles conditions.

Pour les impatient(e)s qui ont tenté de répondre à leurs propres besoins, et ont pris les ciseaux dans une tentative de se couper les cheveux en suivant un tutoriel sur youtube mais se sont retrouvé(e)s avec une longueur non alignée. La réouverture des salons a été une bonne nouvelle pour eux afin de sauver ce qui peut être sauvé.

Après des mois de fermeture, les locaux des salons sont dépoussiérés et bénéficient à leur tour d’un nouveau look : appareils de mesure de température électroniques, désinfectants et bacs pédiluves à l’entrée, des flèches au sol indiquant le sens de circulation et des affiches rappelant les mesures préventives à suivre (distanciation sociale, port de masque,…).

Ainsi, les salons de coiffure et de beauté reprennent vie : les divers produits, teintures capillaires et soins de cheveux qui se mixent, les cheveux qui se coupent dans un jeu de brosse et de ciseaux, le son des tondeuses, la chaleur des séchoirs et les téléphones qui sonnent pour prise de rendez-vous.

En ce qui concerne les préparatifs pour la reprise, Yacine, coiffeur dans un salon de coiffure et de beauté pour femmes a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’ils ont en premier lieu dû obtenir l’autorisation des autorités pour reprendre leur activité.

Ensuite, « nous avons contacté une entreprise spécialisée dans la désinfection pour stériliser le salon. Nous avons effectué une réunion avec le staff autour de la Covid-19 et nous avions acheté les fournitures de désinfection », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des nouvelles habitudes adoptées, il a signalé que le salon est désinfecté de manière fréquente et régulière, notamment la désinfection de chaises après le départ chaque cliente pour la préparer à la cliente suivante, relevant que « moins de chaises sont mobilisées, les rendez-vous sont éloignés entre les clientes et les heures de travail sont réduites ».

Durant les premières semaines de réouverture, Yacine, reconnaissant, a fait savoir qu’il y a eu un afflux important de clientes et une forte demande. Cependant, pour éviter tout encombrement, le staff a dû contacter les clientes pour prise de rendez-vous au préalable afin éviter une longue file d’attente.

« Les clientes ont réagi positivement vis à vis de ces mesures et en sont bien satisfaites. Elles retrouvent toutes les fournitures nécessaires de désinfection et sont servies dans un environnement désencombré », a-t-il fait valoir.

Dans la même veine, Bouchra, une cliente du salon approchée par la MAP, a dit qu’elle se sent à l’aise dans le salon, notant que la distanciation physique y est respectée et tout est nettoyé de manière régulière.

« J’avais hâte de retrouver le salon parce que j’ai l’habitude d’y aller assez fréquemment », a-t-elle confié, assurant que « le retour est un peu spécial, mais je pense qu’on a déjà pris ces habitudes durant le confinement à chaque fois qu’on devait sortir ».

Yosra BOUGARBA