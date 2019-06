Maroc: les résultats du Bac seront affichés à cette date

Les résultats de l’examen national unifié du baccalauréat seront affichés le 26 juin courant, a annoncé vendredi le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L’opération de correction des épreuves des candidats a débuté dans tous les centres des académies régionales de l’éducation et de la formation avec la participation de près de 44.200 professeurs, a indique le ministère, qui fait état d’un taux de présence de 96,8% chez les candidats scolarisés et de 56,7% des candidats libres.

Le ministère affirme que ces examens (11, 12 et 13 juin) se sont déroulés dans des conditions normales, marquées par l’adhésion de l’ensemble des acteurs administratifs et pédagogiques et un esprit de responsabilité en vue de faire réussir ces échéances nationales, soulignant que les candidats en situation de handicap ont bénéficié des procédures d’adaptation des examens dans 13 branches.

Le ministère site aussi la nouveauté de la première promotion de candidats libres à passer l’examen national normalisé du baccalauréat professionnel, rassurant sur les mesures prises par le ministère pour sécuriser ces épreuves et lutter contre la fraude, dans la mesure ou ce fléau connait une régression constante.

Après s’être félicité de la mobilisation de l’ensemble des partenaires de l’école marocaine et de l’adhésion des cadres pédagogiques pour le bon déroulement de ces examens, ainsi que le soutien apporté par les services de sécurité et des médias, le ministère a appelé tous à poursuivre l’action avec le même niveau de responsabilité, en vue de mener à bien les prochaines échéances pédagogiques.

S.L. (avec MAP)