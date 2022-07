Maroc: les résultats du bac affichés ce vendredi !

Les résultats des épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat 2022 seront annoncés ce 1er juillet.

Selon une source de Le Site info, plusieurs candidats ont déjà reçu leurs résultats dans les premières heures de ce vendredi, précisant qu’ils seront affichés dans quelques heures sur le portail Taalim.ma.

Pour rappel, les examens concernant le pôle scientifique, technique et professionnel se sont déroulés les 20, 21 et 22 juin. Pour ce qui est des filières littéraires et de l’enseignement originel, les épreuves ont eu lieu les 23 et 24 juin.

Notons également que les opérations sécuritaires menées par les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour la répression de la fraude lors des examens régional et national unifiés du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2021-2022 ont permis l’interpellation de 573 personnes à l’échelle nationale, dont 468 soupçonnées d’avoir commis des actes de fraude.

Pour le reste des personnes interpellées, elles sont soupçonnées d’être impliquées dans des affaires liées à la possession et à la commercialisation d’équipements informatiques utilisés à des fins de fraude scolaire et de diffusion sur internet de contenus numériques en lien avec ce sujet, indique, dimanche, un communiqué de la DGSN.

H.M.