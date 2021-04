Maroc: Les recettes touristiques ont chuté (chiffres)

Les recettes touristiques ont chuté de 65% au cours des deux premiers mois de cette année, après une hausse de 14,9% à fin février 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

« Au début de l’année 2021, le secteur touristique continue de subir les répercussions de la crise sanitaire, affichant, à fin février 2021, un repli de 81% au niveau des arrivées et de 65% au niveau des recettes, après des hausses de 6,1% et 14,9% respectivement un an auparavant », indique la DEPF dans sa note de conjoncture d’avril 2021.

Ladite note fait aussi savoir que le secteur d’hôtels et restaurants, le plus impacté par la crise sanitaire, a affiché une décélération de son rythme baissier à partir du troisième trimestre 2020, quoique de manière moins prononcée comparativement à d’autres secteurs.

En effet, le retrait de sa valeur ajoutée est passé de 90% au deuxième trimestre de 2020, à 65,2% au T3-2020 et à 57,1% au T4-2020, soit au total un repli de 54,8% à fin 2020, après une hausse de 3,7% l’année précédente, rappelle la même source, ajoutant que les principaux indicateurs du secteur ont accusé, durant l’année écoulée, des reflux de 78,5% pour les arrivées, de 72,4% pour les nuitées et de 53,7% pour les recettes touristiques.

