Maroc: les propriétaires des bars et boîtes de nuit s’impatientent

Le président de l’Association Atlas des propriétaires des restaurants, bars et boîtes de nuit a sollicité de Abdelouafi Laftit de permettre, au plus vite, que les bars et les night clubs reprennent leurs activités.

Dans une déclaration à Le Site info, Kacem Jadouri Jilali a déploré que la fermeture des établissements précités ait fait subir de graves répercussions pécuniaires à de nombreuses familles, alors que d’autres frisent la grande précarité, voire la clochardisation. D’où la requête adressée au ministre de l’Intérieur.

De même qu’il a affirmé que les autorités locales n’ont annoncé aucune décision à ce propos, pour l’heure, concernant la reprise des activités tant espérée par les professionnels du secteur. En revanche, des rumeurs rapportent que la réouverture des bars et des boîtes de nuit est prévue pour la première semaine du mois de novembre, a ajouté Kacem Jadouri Jilali.

Celui-ci a aussi réitéré le voeu d’une reprise prochaine des activités du secteur, surtout sachant que la situation sanitaire au Maroc connaît une stabilité certaine.

L.A.