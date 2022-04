Maroc: les professionnels du transport suspendent leur grève

La Fédération nationale du transport multimodal a annoncé la suspension de sa grève, annoncée il y a quelques jours en raison de la hausse des prix des hydrocarbures.

Un communiqué de la Fédération indique que cette décision fait suite à l’intervention du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) afin de rapprocher les points de vue entre les professionnels et le ministère du Transport et de la Logistique, et suite à une réunion avec le ministère.

La décision vient également suite à l’engagement du ministre du Transport et de la Logistique, lors de la réunion, mardi, de préparer un projet de loi de règlement tarifaire des transports, de le soumettre au Parlement, puis aux procédures judiciaires pour approbation dans les meilleurs délais, en coordination avec les professionnels du secteur.

La Fédération note également que la rencontre avec le ministre a été l’occasion d’évoquer le problème du remboursement des dettes liées aux contrats de transport. Le ministre, Mohamed Abdeljalil, s’étant engagé à organiser, dans les prochains jours, une rencontre avec le ministre délégué en charge du Budget, les institutions financières et les représentants des fédérations.

