Maroc: les professionnels du tourisme lancent un hashtag

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et de l’interdiction des vols de et vers le Maroc, les professionnels du tourisme dans la région Drâa-Tafilalet ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag « ouvrez les frontières ».

Dans une vidéo publiée sur Facebook, les professionnels portent des pancartes avec l’inscription « supportez le tourisme, ouvrez les frontières ». Ceci, afin d’exprimer leur volonté de reprendre leurs activités et sauver le secteur suite au grandes pertes subies à cause de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières.

Cette fermeture a par ailleurs coïncidé avec la période des fêtes de fin d’année, ce qui a attisé la colère des professionnels qui mettent en garde contre « l’arrêt cardiaque » du secteur.

Pour rappel, le Maroc a décidé de prolonger la fermeture des frontières jusqu’au 31 janvier 2022. La décision a été prise dans le cadre des mesures pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, du variant Omicron en particulier.

«Prolongement de la suspension de tous les vols de passagers de et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022», a annoncé l’Office national des aéroports sur sa page officielle.

M.F.