Maroc: les professionnels des mariages se préparent à la reprise

Les prestataires de l’événementiel s’apprêtent à organiser les célébrations des mariages, après le mois sacré de Ramadan et à l’approche de la saison estivale. Ce sera pour les professionnels du secteur une belle opportunité de compenser les lourdes pertes et le déficit pécuniaire dus à la pandémie de la covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des prestataires a assuré qu’il est temps pour que les professionnels reprennent leurs activités de façon efficace, afin que le secteur puisse retrouver sa vivacité, après avoir durement pâti d’un arrêt de deux années à cause du coronavirus.

Notre interlocuteur a précisé que le secteur a retrouvé un second souffle et connaît un grand succès, ces derniers temps, avec un grand nombre de réservations de salles de fêtes pour les mois de juillet et d’août prochains. Il a également ajouté que de nombreuses familles essaient actuellement de réserver, sachant que, de coutume, le mois d’août affiche complet concernant les réservations.

L.A.