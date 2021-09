Maroc: les professionnels des hammams haussent le ton (VIDEO)

Les professionnels des hammams ont menacé de descendre dans la rue dans les prochains jours, afin de faire entendre leurs revendications suite à la sourde oreille du gouvernement.

Les propriétaires et les professionnels des bains maures ont tenu une réunion dans laquelle ils ont revendiqué des indemnisations pour toutes les personnes touchées par la décision de fermeture des hammams.

A ce propos, le président de l’Union générale des entreprises et métiers, Mohamed Dahbi, a déclaré à Le Site info que le gouvernement avait promis une aide financière aux professionnels du secteur, mais rien n’a été fait jusqu’à présent.

Notre interlocuteur ajoute qu’il n’est pas possible de rouvrir les hammams sans annuler les impôts que les propriétaires ont accumulés lors de la période de fermeture.

De son côté, une professionnelle du secteur a déclaré qu’elle et ses collègues ont été lourdement affectés par la décision de fermeture, et que le gouvernement doit intervenir. « Nous n’en pouvons plus. Il ne nous reste plus qu’à vendre notre peau », a-t-elle déclaré.

M.F.