Maroc: les professionnels des boîtes de nuit n’en peuvent plus

Kacem Jeddouri Jilali, le président de l’Association Atlas des débits de boissons alcoolisées, des restaurants et boîtes de nuit a affirmé que ces établissements attendent toujours une décision officielle pour enfin reprendre leur activité.

Dans une déclaration à Le Site info, notre source précise que les informations selon lesquelles les boites de nuit devaient rouvrir lors de la première semaine de novembre se sont avérées fausses, soulignant qu’aucune annonce dans ce sens n’a été faite.

«Les professionnels du secteur sont réellement déçus par le silence des autorités. Cherchent-elles que l’on reprenne notre activité sans autorisation ? Nous souffrons le martyre à cause de cette injustice. Des dizaines de familles risquent de se retrouver à la rue et n’ont plus aucune source de revenus depuis le début de la pandémie», a déploré Jilali.

H.M.