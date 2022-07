Maroc: les producteurs de volailles s’insurgent contre la cherté des poussins

Said Janah, membre du Conseil national de l’Association nationale des producteurs des viandes de volailles (APV) a alerté sur un grand problème dont souffre le secteur des aviculteurs, résultant d’un accord entre des spéculateurs et certains commanditaires.

Lequel accord a eu pour conséquence la revue en hausse des prix des poussins, à cause de rumeurs colportées sur la rareté de la production, avant qu’ensuite les éleveurs de volailles de type chair ne soient surpris par la profusion de la production et celle des viandes de volailles.

Dans une déclaration à Le Site info, Said Janah a révélé que la filière avicole court à la catastrophe, surtout en ce qui concerne les éleveurs, du fait de l’augmentation des frais due aux successives augmentations de l’alimentation animale, en sus des opérations d’escroqueries dont sont victimes les aviculteurs de la part de certains spéculateurs de poussins, aidés en cela par certains sponsors. En conséquence, le prix unitaire des poussins est arrivé à 6,80 DH, a cause de rumeurs fallacieuses répandues et de mensonges concernant la faiblesse de la production et de l’offre de poussins.

En plus, a ajouté notre interlocuteur, avec l’augmentation des prix de l’alimentation, les frais de la volaille en sont actuellement à 16 DH. « Nous avons été surpris par la bonne production des poussins et par celle des viandes de volailles à profusion, et d’une façon que l’on n’attendait pas. Ce qui fait que les prix de la volaille dans les fermes ne dépassent pas les 11,5 DH, ce qui signifie une perte de 5DH/kg , alors qu’elle ne dépassait pas 2 ou3 DH/kg seulement », a précisé Said Janah.

Celui-ci a également alerté sur la catastrophe annoncée de la filière avicole et sur ses répercussions sur le secteur, sachant que les aviculteurs ont déjà beaucoup souffert, pendant la pandémie de la covid-19 et l’arrêt de leurs activités et ont dû recourir à des emprunts afin de pouvoir reprendre ces dernières. Mais aujourd’hui ils sont désagréablement surpris d’avoir été victimes de spéculateurs qui les ont exploités, aidés en cela par certains commanditaires, selon notre interlocuteur.

L.A.