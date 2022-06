Maroc: les prix des carburants vont encore augmenter

Mauvaise nouvelle pour les Marocains. Une nouvelle hausse est prévue dans les prix des carburants. Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les coûts de l’essence et du gasoil vont augmenter de 30 centimes à partir de la semaine prochaine.

«Les prix des carburants vont toutefois connaitre des variations selon les villes et selon le distributeur de l’essence et du gasoil aux stations-service», explique notre source. L’essence coûtera environ 17,40 dirhams et le gasoil vers les 15,20 dirhams.

Cette nouvelle hausse des prix des carburants est due à l’augmentation des frais de la demande au niveau des marchés internationaux.

H.M.