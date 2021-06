Maroc: les prévisions d’un expert après la hausse des cas de covid-19

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19, continue à prévenir à propos de l’augmentation des cas confirmés de personnes ayant contracté le virus, au Maroc.

Aussi, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji affirme-t-il que le respect des mesures préventives et sanitaires, préconisées par le ministère de la Santé, de la part des citoyens, demeure une priorité primordiale. De même que le virologue assure que la poursuite réussie de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19 contribue à réduire davantage le risque de la propagation et de la transmission du nouveau coronavirus et de ses nouveaux variants.

Cependant, Moulay Mustapha Ennaji tient à préciser que l’opération vaccinale dépend également des stocks de doses acquis par le Royaume et des nouvelles livraisons de vaccins par le Royaume. Quant à l’éventualité de recourir à de nouvelles mesures de renforcement des mesures de l’état d’urgence sanitaire, elle est à même de se reproduire, au cas où le Comité technique et scientifique, chargé du suivi de la situation épidémiologique au Maroc, le déciderait, si besoin est, confirme l’éminent virologue.

L.A.