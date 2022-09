Maroc: les prélèvements sur salaires indignent les enseignants contractuels

De très nombreux enseignants contractuels des Académies régionales d’enseignement et de formation (AREF) ont été désagréablement surpris par les prélèvements sur salaires de leurs rémunérations mensuelles, avant la date de la rentrée scolaire 2022-2023, a appris Le Site info de source concordante.

Les montants de ces prélèvements varient entre 500 et 1500 DH, à cause des grèves revendicatives menées par les concernés pendant l’année scolaire écoulée, a souligné la même source. Cette ponction des salaires, a-t-on encore précisé, a suscité la colère légitime des enseignants contractuels des AREF, qui la jugent illégales et non avenues.

De même que ces prélèvements, jugées abusives, augurent d’une nouvelle ébullition et d’une exaspération manifeste des enseignants contractuels, surtout à quelques encablures de la date de la rentrée scolaire 2022-2023.

L.A.