Maroc: les plages du nord envahies par des méduses géantes

Mauvaise nouvelle pour les Marocains qui s’apprêtent à passer leurs vacances dans le nord. Les plages de cette région du Royaume ont été envahies, ces dernières semaines, par des méduses géantes.

Contacté par Le Site info, Hassan Akbayou, militant associatif, a indiqué que les plages du nord n’ont jamais été envahies par des méduses de cette taille, précisant que ces «agua viva», dont plusieurs sont retrouvées sur le sable, représentent un véritable danger pour les estivants, les enfants en particulier. «Elles sont venimeuses et peuvent piquer même quand elles s’échouent sur le sable. Les autorités doivent donc intervenir en urgence afin de nettoyer les plages et éviter que les estivants et les enfants ne soient piqués», a-t-il souligné.

Les piqûres des méduses provoquent immédiatement une réaction inflammatoire, se caractérisant par une sensation de brûlure intense, des fourmillements et des démangeaisons.

D’après Dr. Said El Abbari, spécialiste en réanimation et anesthésie, il faut utiliser du vinaigre en cas de piqûre. «Si vous n’en disposez pas, lavez l’endroit de la piqûre avec l’eau de la mer et, surtout, éviter de frotter afin de ne pas répandre le poison. Vous devez par, la suite, mettre du sable mouillé sur la piqûre et attendre qu’il sèche complètement. A ce moment-là, munissez-vous d’une carte en plastique et retirez le sable du haut vers le bas. Cette opération éliminera toutes les cellules toxiques de la peau de la personne touchée », explique le médecin.

H.M.