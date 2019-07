Maroc: les minorités religieuses crient à la “hogra”

La “hogra”, terme maghrébin dont l’équivalent français se situe entre “injustice, oppression et mépris”. Dans tous les cas, c’est le terme utilisé par les minorités religieuses, s’insurgeant contre le gouvernement qui, pour elles, bafoue leurs droits d’exercer leur culte librement.

Et c’est par la voix de l’Association marocaine des minorités religieuses que cette ” hogra” est pointée, accusant aussi bien l’Exécutif que d’autres parties prenantes d’en être les auteurs.

Lors de son congrès extraordinaire, tenu à Rabat, ladite association demande donc l’intervention du gouvernement pour que cessent les procès intentés à des citoyens marocains à cause de leur appartenance religieuse, quelle qu’elle soit. Et de citer aussi pour exemple, l’interdiction pendant le Ramadan de sit-in au sein de mosquées et le contrôle que le ministère des Habous et des affaires islamiques impose aux imams.

L.A.