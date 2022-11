Maroc: les mères de familles interdites d’envoyer de l’argent à leurs enfants étudiant à l’étranger

Khadija Zoumi, membre du groupe parlementaire de l’Unité et de l’Egalitarisme, à la Chambre des députés, a révélé que les bureaux de change ont interdit aux mères de familles marocaines d’envoyer de l’argent à leurs enfants, étudiant à l’étranger.

L’Istiqlalienne, membre de la commission des finances et du développement économique, a ainsi adressé une question écrite à Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, où elle a confirmé que les bureaux de change exigent que le nom de l’expéditrice soit conforme à celui de l’étudiant à qui est destiné l’argent envoyé du Maroc au pays où il poursuit son parcours universitaire. Laquelle décision abusive enfreint les dispositions de la Constitution du Royaume, prônant l’égalité et la parité, a-t-elle assuré.

De même que ladite décision va à l’encontre du principe d’égalité, clairement stipulé par la Constitution en interdisant aux mères, aux veuves et aux femmes divorcées d’envoyer de l’argent à leurs enfants, étudiant à l’étranger.

Privant ces derniers de cette façon, a précisé Khadija Zoumi, de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens essentiels et vitaux, en exigeant que les noms des expéditrices soient en conformité avec ceux de leurs progénitures. Alors qu’il suffirait de documents prouvant les liens maternels et filiaux des expéditrices et des destinataires de l’argent!

Larbi Alaoui