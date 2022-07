Maroc: les méduses à l’assaut des côtes du Nord (PHOTOS)

La période estivale est synonyme de bons moments et humeur joyeuse au bord de la plage. Toutefois, les choses risquent de virer au drame avec l’apparition des méduses. En effet, selon plusieurs témoignages à Le Site Info, et comme nous avons pu le constater sur place, les plages de la région de Tétouan (Restinga, Marina, Kabila, Mdiq, Martil, Cabo Negro, etc) sont concernées par cette invasion.

D’après plusieurs témoins, la baignade devient compliquée, dans la mesure où certains spécimens sont d’une taille minuscule, difficilement détectable dans l’eau. Nous avons pu constater la présence d’espèces à la couleur rose et rouge, pour une longueur de 12-13 cm (identifiée en tant que Pelagia Noctiluca), alors que d’autres ne dépassent même pas les 5 cm.

L’on a pu voir certains baigneurs piqués par ces animaux marins, sans que les maîtres-nageurs déployés sur place n’aient vraiment idée de comment gérer la situation. En effet, on a pu constater que ceux-ci se limitent à dire aux victimes des piqures de verser de l’eau douce sur la zone d’attaque, sans plus.

Selon une source bien informée au ministère de la Santé, le phénomène n’est pas nouveau pour le Maroc, mais relève plus d’une situation dérangeante qui se répète chaque année. Parmi les explications de cette situation, l’on peut citer les changements climatiques, qui poussent certaines espèces maritimes à migrer vers des eaux plus chaudes, mais aussi l’absence de prédateurs naturels, notamment les tortues marines et certaines espèces de poissons.

Notre source explique qu’en cas de piqûre, il est impératif de garder son calme, verser de l’eau de mer chaude, mettre du sable sur la plaie et l’enlever une fois que c’est sec. L’application de vinaigre peut s’avérer bénéfique pour calmer les douleurs dans certains cas.

