Maroc: les médecins menacent de paralyser les hôpitaux

Pour leur part, les médecins du secteur privé avaient également annoncé leur intention de se mettre en grève pendant trois jours répartis sur les trois prochains mois. Ainsi, les cabinets médicaux et les cliniques privées seront fermés les 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre.

