Maroc: les médecins du public suspendent leur mouvement de protestation

Après l’accord signé avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public a pris la décision de mettre fin à toute autre forme de protestation et ce, comme preuve de la bonne foi et de la bonne volonté du SIMSP.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, le Bureau national du syndicat a lancé un appel à tous ses militants des Bureaux provinciaux et régionaux, au niveau national, « de continuer une mobilisation totale et d’organiser des assemblées générales afin de communiquer avec les bases dans le but de l’adhésion véritable et des défis de la prochaine étape à relever ».

Cet appel, a précisé le communiqué, fait suite « au climat optimiste observé et à la fierté d’appartenance au syndicat des pharmaciens, des médecins et des chirurgiens dentistes et au SIMSP ».

Par ailleurs, voici les principaux points de l’accord signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l’ensemble des syndicats représentant le secteur:

– Améliorer la situation des médecins à travers le changement de la grille indiciaire des médecins, pharmaciens et dentistes pour qu’elle débute avec l’indice 509 avec la totalité de ses indemnités

– Permettre aux infirmiers de bénéficier de l’avancement dans le cadre et le grade

– Revoir à la hausse l’indemnité pour risques professionnels au profit des cadres administratifs et des techniciens de santé

– Subventionner la Fondation Hassan II pour la promotion des oeuvres sociales du personnel de la santé pour qu’elle renforce ses prestations au profit des professionnels du secteur

– Programmer la présentation, dans un bref délai, en Conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif aux attachés scientifiques

– Poursuivre le dialogue concernant les autres problématiques qui se posent, en vue de garantir une totale adhésion de l’ensemble des professionnels du secteur de la santé au grand chantier royal relatif à la couverture médicale

A.L.