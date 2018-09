Maroc: les médecins du privé vont faire grève

Le nombre de Marocains de plus de 15 ans qui consomment de l’alcool a légèrement baissé entre 2010 et 2016. Voici les derniers chiffres.

Les acteurs privés du secteur de la santé envisagent de se mettre en grève pendant trois jours répartis sur les trois prochains mois. Ainsi, les cabinets médicaux et les cliniques privées seront fermés les 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre.