Maroc: les grands taxis autorisés à prendre plus de 3 personnes

Depuis hier, lundi 20 juillet, plusieurs chauffeurs de taxi ont commencé à appliquer la nouvelle mesure, décrétée par l’Exécutif, dimanche dernier. Elle concerne le nombre de personnes qui peuvent prendre place à bord d’un moyen de transport public. Ce nombre qui, pour les grands taxis, était de trois personnes depuis mars dernier, a été revu à la hausse.

Ainsi, Le Site info a pu constater de visu à Casablanca, à Témara et à Rabat, que les grands taxis prenaient à leur bord quatre personnes au lieu de trois. Ce constat entre dans le cadre de la troisième phase d’assouplissement des mesures d’état d’urgence sanitaire. La capacité désormais permise aux moyens de transport commun, en ville et inter-villes, est donc passée à 75%. Et une source fiable du secteur a assuré à Le Site info que cette augmentation aidera les professionnels à éponger, un tant soit peu, les pertes pécuniaires subies depuis plusieurs mois d’inertie.

A signaler que les chauffeurs des grands taxis sont aussi tenus au respect des mesures préventives et sanitaires, dont le port obligatoire du masque de protection, a précisé la même source.

A.T.