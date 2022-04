Maroc: les enseignants contractuels ne comptent pas baisser les bras

La Coordination nationale des enseignants des Académies régionales de l’enseignement et de formation (AREF), dits enseignants contractuels, a de nouveau décidé l’organisation de manifestations protestataires et de sit-in, au niveau national, pour les prochains jours du mois d’avril courant et pour le mois de mai 2022.

Dans un communiqué, la Coordination a ainsi annoncé une grève nationale les 22, 23, 24 et 25 avril, en protestation à l’encontre des pressions et des entraves dont les enseignants concernés sont victimes. De même qu’une autre grève est prévue du 9 au 14 mai prochain, accompagnée de sorties médiatiques le dimanche 1er mai, date de la Fête du travail.

Le communiqué a également exprimé le refus de tout dialogue excluant l’intégration des enseignants des AREF dans les différents cycles du ministères de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports. Comme a été exprimé le refus de toutes les solutions précaires du programme des chantiers auxquelles a eu recours le ministère de tutelle.

L.A.