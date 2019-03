Maroc: les enseignants contractuels menacent d’une “année blanche”

Lasse des promesses gouvernementales non tenues, selon elle, la Coordination régionale des enseignants contractuels hausse le ton et menace d’une année blanche.

C’est ainsi, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi, qu’une grève générale de six jours est prévue, accompagnée de sit-in devant Académies et Directions régionales du ministère de tutelle. Des marches de protestation sont également programmées pour faire entendre la voix de quelque 70.000 enseignants contractuels dont le cahier revendicatif souffre de lenteur et de laxisme administratifs.

D’autre part, le journal ajoute que la Coordination régionale des enseignants contractuels a opposé un niet catégorique au contrat proposé par le ministère de l’Education nationale. Et ce, surtout après les menaces de certaines Académies de couper l’herbe sous le pied des concernés en gelant leurs émoluments.

De ce fait, et en riposte à cette situation, le communiqué de la Coordination régionale des enseignants contractuels avertit que tout gel ou retard des salaires des concernés sera synonyme des prémices d’une année blanche annoncée.

L.A (avec R.T.)