Maroc: les enfants seront-ils vaccinés contre le Covid?

Le ministère de la Santé a annoncé qu’il n’est actuellement pas recommandé de vacciner les enfants contre le Covid-19.

En réponse aux questions des citoyens sur son site officiel, le ministère de la Santé a affirmé qu’il ne faut pas donner le vaccin aux enfants de 0 à 17 ans.

Rappelons que le gouvernement avait auparavant annoncé que la campagne de vaccination contre le coronavirus « sera progressive et profitera à tous les Marocains et les résidents étrangers dans le Royaume âgés de 17 ans et plus ».

K.T.