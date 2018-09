Maroc: les dernières nouvelles de Khadija

L’affaire Khadija continue de faire parler. Le comité de soutien et de suivi de la jeune fille victime d’un viol collectif, a affirmé que son état psychologique allait de plus en plus mal.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK