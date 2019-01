Maroc: les dentistes privés bientôt en grève

Le torchon brûle à nouveau entre les dentistes et le ministère de la Santé. En effet, la Fédération Nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral du Maroc a annoncé l’observation d’une grève le 11 février.

Selon le quotidien Al Massae, les dentistes protestent contre la détérioration de leurs conditions sociales et économiques et contre la non-satisfaction de leur cahier revendicatif. De plus, les dentistes refusent d’appliquer les nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances 2019, dénonçant par la même occasion l’acharnement fiscal contre eux. En parallèle, ils s’insurgent contre la facture électronique et l’exercice illégal de leur métier par des charlatans.

Les dentistes organiseront également une marche intitulée “la marche de la colère pour la dignité des médecins dentistes du Maroc”.

A.K.A