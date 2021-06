Maroc: les centres de vaccination reprennent leurs activités

Après une interruption forcée, due à la rupture des stocks, les centres de vaccination du Maroc ont repris leurs activités de plus belle, suite au nouvel approvisionnement en doses de vaccins.

Ainsi, après de nouvelles livraisons par le Royaume de doses de vaccins contre la covid-19, la semaine écoulée, de nombreux centres de vaccination ont poursuivi leurs opérations de faire vacciner les citoyens, après leur avoir fixé de nouvelles dates de rendez-vous.

Dans ce cadre , Dr Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé avait précédemment déclaré à Le Site info que la seule solution de lutte contre le coronavirus, et d’endiguer sa propagation et sa transmission, est la réussite de la campagne nationale de vaccination au profit des citoyens. Ceci, bien sûr, en sus du respect des mesures préventives et sanitaires, concernant les gestes barrière, le port obligatoire des masques de protection et la distanciation physique.

L’acquisition de l’immunité collective au Maroc, objectif des autorités compétentes, dépend également du nombre croissant des personnes vaccinées, nationaux et ressortissants étrangers, seul garant d’une protection accrue contre le virus, avait tenu à souligner Dr Hamdi.

Larbi Alaoui