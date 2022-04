Maroc: les cafés reprennent vie pendant ce Ramadan

Après deux années de fermeture pour cause de couvre-feu nocturne, les cafés dans plusieurs villes du Royaume reprennent vie pendant les nuits ramadanesques de ce mois sacré.

Ainsi, Le Site info a constaté de visu que de nombreux cafés, après les prières des « Tarawih », connaissent une assez importante affluence de la part des clients, ressuscitant ainsi la belle ambiance ramadanesque d’avant la pandémie de la covid-19.

Dans ce cadre, le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants a déclaré à Le Site info que la première semaine du mois sacré a connu une affluence assez satisfaisante de la clientèle, mais qu’il est prévu que la fréquentation des cafés soit plus importante à partir de cette deuxième semaine et jusqu’à la fin du mois sacré.

En revanche, Noureddine El Harrak a toutefois précisé que malgré cette affluence, les bénéfices restent très modestes, vu que pendant le Ramadan, et après les « Tarawih », le temps passé dans les cafés reste assez court, même si ces établissements restent le lieu de détente préféré des citoyens, après une journée de travail et de jeûne.

