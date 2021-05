Maroc: Les cafés et restaurants seront-ils autorisés à travailler de nuit ?

Les propriétaires et gérants des cafés et des restaurants du Maroc attendent impatiemment ce que décidera le gouvernement quant à l’heure nocturne de fermeture de leurs établissements.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur espère une réponse officielle, dès le début de la semaine prochaine. Et ce, pour savoir si oui ou non, les cafés et les restaurants pourront poursuivre leurs activités au-delà de 20 heures.

Et de poursuivre que, pour l’heure, les concernés ignorent encore si l’heure de fermeture que décidera l’Exécutif sera bel et bien 23 heures, ainsi que le prétendent officieusement certains médias, les réseaux sociaux et « le téléphone arabe ».

Cette incertitude est d’autant plus amplifiée, sachant que les autorités compétentes ont confirmé le prolongement de l’état d’urgence et des mesures restrictives.

A rappeler que le gouvernement El Othmani a instauré le couvre-feu, de 20 heures à 6 heures du matin, à l’échelle nationale. Et donc l’arrêt des activités commerciales à 20 heures, en vue d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouveaux variants.

