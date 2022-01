Maroc: les cafés bientôt interdits de diffuser les matchs ?

Suite à la diffusion de rumeurs selon lesquelles les autorités interdiront aux cafés de diffuser les matchs, le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et des restaurants, Nourredine El Harrak, a déclaré qu’il n’a encore reçu aucune consigne dans ce sens.

Dans une déclaration à Le Site info, El Harrak a souligné que tous les cafés partout au Royaume ont diffusé, entre autres, le match Maroc-Malawi. Et d’ajouter que les autorités n’ont émis aucune décision à ce propos, et qu’aucun propriétaire ne s’est plaint à ce sujet à l’association.

Notre interlocuteur ajoute par ailleurs que l’association tiendra, dans les deux prochains jours, une réunion afin d’étudier la situation du secteur.

Le président de l’association assure qu’après la réunion, les professionnels adresseront une correspondance aux ministres de l’Intérieur, de l’Emploi et des Finances afin de trouver des solutions aux problèmes du secteur. Et de préciser les professionnels déplorent les pertes subies à cause des mesures sanitaires, soulignant que beaucoup ont dû déclarer faillite tandis que d’autres se sont retrouvés à la rue.

M.F.