Maroc: les autorités sur le qui-vive pour Aïd Al-Fitr

Les préparatifs pour l’avènement de l’Aïd Al-Fitr vont bon train. A quelques jours de la fin du mois sacré de Ramadan, les autorités du Royaume sont sur le qui-vive, à l’occasion de cet évènement religieux.

A ce titre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a transmis des instructions strictes à ses services dans les différentes villes, pour sécuriser les déplacements des citoyens à l’occasion des fêtes de l’Aïd Al-Fitr. Surtout sachant que cette période est caractérisée par une intensité de mouvements des citoyens dans les transports publics ou à bord de véhicules particuliers, rapporte le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia.

La même source a indiqué que la mobilisation des différents services de la DGSN commencera à partir de la fin de la semaine en cours. Cette opération se fera en coordination avec la Gendarmerie royale et avec les Forces auxiliaires.

Cette mobilisation, précise la même source, intéressera les espaces publics, les marchés et autres centres commerciaux. Les citoyens constateront la présence des éléments de la police en uniforme et sans uniforme, prêts à intervenir au niveau de tous les barrages, intra muros et à l’extérieur des zones urbaines. D’autres patrouilles sillonneront les rues et quartiers des grandes villes et renfonceront, ainsi, la sécurité dans les espaces publics.

